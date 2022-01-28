Çin'de 64 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında dün 24 saatte 39'u yurt içi kaynaklı 64 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 16, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 9, başkent Pekin'de 8, Tiencin'de 4, Guicou eyaletinin Anşun şehri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki İnşaat ve İmalat Kolordusunun 4. Kısmı'nda birer yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 25 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 875 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 268 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı