Çiğ tavuğun içinden çıkana güvenlik güçleri bile şaşırdı

ABD'li ulaştırma yetkilileri, silahı çiğ tavuğun içine saklayarak uçağa sokmaya çalışan bir yolcunun gözaltına alındığını duyurdu.

Kağıt ambalajlara sarılmış silah, uçağa binmeden önce tespit edildi.

TSA memurları, Instagram paylaşımında haberi espirili bir dille duyurdu.

"Yarı pişmiş bile değildi. Çiğ ve yağlıydı. Şükran Günü'ne yaklaştığımız bu günlerde sizi güvenle uçurmaktan onur duyuyoruz ve her zaman çalışıyoruz" denildi.

ABD havayollarında ateşli silahlar yasak değil, ancak kontrol edilmiş bagajda, kilitli, sert kenarlı bir konteynerda taşınabiliyor.