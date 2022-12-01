Christine McVie hayatını kaybetti

İngiliz rock grubu Fleetwood Mac'in klavyecisi, solisti ve söz yazarı Christine McVie, 79 yaşında hayatını kaybetti. McVie'nin ailesinin açıklamasında "Herkesin Christine'i kalbinde tutmasını ve inanılmaz bir insanın ve evrensel olarak sevilen saygıdeğer bir müzisyenin hayatını hatırlamasını istiyoruz" denildi.BBC'nin haberine göre, McVie ailesi tarafından yapılan açıklamada, McVie'nin bir hastanede ailesinin yanında huzur içinde öldüğü belirtildi.

Ailenin açıklamasında "herkesin Christine'i kalbinde tutmasını ve inanılmaz bir insanın ve evrensel olarak sevilen saygıdeğer bir müzisyenin hayatını hatırlamasını istiyoruz" denildi.

Fleetwood Mac tarafından yapılan açıklamada, McVie için "Onunla bir hayatımız olduğu için çok şanslıydık" denildi.

Grubun solisti Stevie Nicks Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç saat önce, 1975'in ilk gününden beri tüm dünyadaki en iyi arkadaşımın vefat ettiğini öğrendim" ifadesinde bulundu.

Grubun kurucularından Mick Fleetwood Twitter'da, "Bugün kalbimin bir parçası uçup gitti... Seninle ilgili her şeyi özleyeceğim Christine McVie" paylaşımında bulundu.

Fleetwood Mac'in basçısı John McVie ile evlenen Christine, 1998 yılında Rock 'n' Roll Hall of Fame'e kabul edilen sekiz grup üyesinden biri oldu.