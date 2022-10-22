"Cezayir siber saldırıların hedefinde"

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'de her yıl 22 Ekim'de kutlanan Ulusal Basın Günü vesilesiyle medya sektöründeki kişi ve kurumlara mesaj gönderdi.

Tebbun, mesajında, basın mesleğinde kendilerine emanet edilen görevi profesyonel ve vatansever bir ruhla yerine getiren herkese desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Medya mensuplarının, ulusal inşanın bu aşamasında bölgesel ve uluslararası düzeyde öncü rolünü yeniden kazanan Cezayir'e karşı yalan uzmanlarının kötü niyetle kafa karıştırmak ve yanıltmak amacıyla yürüttüğü siber saldırılara karşı koyma çabalarını selamlıyoruz."

Tebbun, ülkesine karşı siber savaş yürütmekle suçladığı tarafların kim olduğuna dair bilgi vermezken daha önce de birkaç kez Cezayir'in "bağımsız dış tutumları nedeniyle hedef alındığını" belirtmişti.