Cezayir, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, ABD'nin New York kentinde yapılan 2023-2025 BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerini Cezayir, 178 BM üyesi devletin desteğini alarak kazandı.

Haberde, bu adımın, Cezayir’in bölgedeki önemli bir ülke olarak rolünün ve dünyada insan hakları ilke ve değerlerine olan bağlılığının sonucu geldiğine vurgu yapıldı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 47 üyesi bulunuyor ve üyeler 3 yıl görev yapıyor.