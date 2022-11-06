Çevre aktivistleri bu kez uçakların kalkışını engelledi

Geçtiğimiz günlerde fosil yakıtların kullanımını protesto etmek amacıyla İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve News Corporation’a ait genel merkez binasını turuncuya boyayan çevre aktivistleri bu kez Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda sahneye çıktı.

ÖZEL JETLERİN BULUNDUĞU ALANA GİRDİLER

Havalimanında özel jetlerin bulunduğu alana giren çevreciler, uçakların kalkışını engelleyerek havacılıktan kaynaklanan çevre kirliliğini protesto etti.