Çetelerin rehin aldığı 2155 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 4 ayda silahlı çeteler tarafından rehin alınan 2 bin 155 kişi operasyonla kurtarıldı.
Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette Ekim 2021-Ocak 2022'de silahlı çetelere yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Dosara, bu süre zarfında silahlı çetelerin rehin aldığı çocuklar ve öğrencilerin de bulunduğu 2 bin 155 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Dosara, 2 binden fazla silahlı çete üyesinin yakalandığını ifade etti.
Dosara, operasyonlarda çetelerin sığınaklarının imha edildiğini aktararak, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
4-5 Ocak'taki saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti
Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yaparak, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasakladı.
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