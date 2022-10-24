Çeteler çatıştı: 12 kişi öldü
Haiti'de çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Dünya 24.10.2022, 07:22 24.10.2022, 07:23
Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin batısındaki La Croix-des-Bouquets kentinde, rakip çeteler arasında çatışma çıktı.
Gün boyu süren silahlı çatışmalarda 12 çete üyesi öldürüldü.
Yetkililer, çatışmanın “Vitelhomme” ve “400 Mawozo” isimli çete grupları arasında çıktığını kaydetti.
Haiti 24 medyasının iddiasına göre, bölgede yaşanılan çatışmalar nedeniyle halkın evlerini terk ettiği, güvenlik güçlerinin ise yetersiz kaldığı öne sürülüyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 21 Ekim’deki açıklamasında, Haiti’deki silahlı grupların ve onları finansörlerine yaptırım uygulanmasına ilişkin karar tasarısını onaylamıştı.
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