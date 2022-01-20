Çektiği selfieleriyle milyoner oldu

Semarang şehrinde yaşayan Gustaf Al Ghozali isimli Endonezyalı öğrenci, son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken kendi fotoğrafını çekti.

Amacı, mezuniyet günü için hazırlanacak hızlandırılmış videoda bin fotoğraf kullanmak olan Ghozali, daha sonra bunları bir NFT satış platformuna yükledi.

"Koleksiyonerlerden birinin yüzümü toplamasının komik olabileceğini düşünüyordum." diyen Ghozali, kimseden talep olmayacağını düşünerek fotoğraflarını 3 dolardan satışa sundu.

Ancak durum beklediği gibi olmadı. Aralık ayı sonlarında selfie görüntülerini yüklemeye başlayan Ghozali'nin fotoğraflarını, takip eden günlerde 400'den fazla kişi satın aldı.

Geçtiğimiz cuma günü, Ghozali'nin NFT koleksiyonu 1 milyon dolardan fazla paraya eşdeğer kripto paraya ulaştı.

Ghozali, "Dürüst olmak gerekirse, hala aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden aldığımı merak ederler." diye konuştu.