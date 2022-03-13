Çavuşoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalanlarla ilgili konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu ayrıca, "(Ermeni Bakan Mirzoyan'a) Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için olumlu olacağını söyledik. (Taliban yönetimini) Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz. Çünkü atılması gereken adımları biz de tüm dünya gibi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.