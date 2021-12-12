Casus yazılım endişesi büyüyor: Son bir yılda yüzde 63 arttı

Telefonun sürekli açılıp kapanması ya da pilinin çok hızlı bitmesi… Bunların sebebi cihazdaki casus yazılım olabilir.

Araştırmalara göre casus yazılım kullanımı son bir yılda yüzde 63 arttı.

Bunların sebebi cihazdaki casus bir yazılım olabilir.

Casus yazılımlardan korunmak için en etkili yöntem; göndereni ve içeriği belirsiz bağlantıların açılmaması.

Cihazlardaki uygulamaların düzenli olarak temizlenmesi de büyük önem taşıyor.

Kameraya, mikrofona, konuma ulaşım sağlayan, tüm fotoğraflara erişim izni alan bir uygulamanın istenmeden telefona indirilmiş olunabileceğini kaydeden Teknoloji Editörü Hakkı Alkan, "Casus yazılım olup olmadığını anlamanın yolu gizlilik ayarlarını kontrol etmekten geçiyor. Hangi yazılımın kameranızı, mikrofonunuzu, konumunuzu, ne zaman kullandığını görebilirsiniz." dedi.

Uzmanlar, salgın dönemiyle kullanımı yaygınlaşan karekod uygulamasına da dikkati çekiyor. Gerçek kodun üzerine yapıştırılan sahte karekodlarla da casus yazılıma maruz kalınabileceği konusunda uyarıyor.

Akla takılan, soru işareti olan bir uygulama görülünce hemen bu izinlerin iptal edilebileceğini anlatan Alkan, işletim sisteminin güncel tutulmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: TRT Haber / Zeynep Esendemir