Cape Town Tana Baru mezarlığında yangın

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bugün öğle saatlerinde Tana Baru mezarlığı çevresinde başlayan yangının, mezarlığın bir kısmına zarar verdiği belirtildi.

Ebubekir Efendi'nin mezarı zarar görmedi

Paylaşımda, Ebubekir Efendi'nin mezarının zarar görmediği ancak "15 Temmuz Anı Bahçesi"nde kısmi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Mezarlığın yangın sonrasında Başkonsolosluk personeli tarafından gözlem amaçlı ziyaret edildiği belirtilen paylaşımda, "Yangına zamanlıca müdahale eden Cape Town itfaiye ekipleri ve belediye yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.