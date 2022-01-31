Cape Town'da yangın: 152 ev yandı, 600 yerleşimci evsiz kaldı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde çıkan yangında 600'den fazla kaçak yerleşimcinin evsiz kaldığı bildirildi.
Dünya 31.01.2022, 09:05
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde çıkan yangında 600'den fazla kaçak yerleşimcinin evsiz kaldığı bildirildi.
News24'ün haberine göre, kentin güneyindeki Masiphumelele kaçak yerleşim bölgesinde çıkan yangında 152 konut yandı, 600'den fazla yerleşimci evsiz kaldı.
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
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