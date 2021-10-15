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Cambridge Camii’ye ödül

İngiltere’de en prestijli mimari tasarım ödülü RIBA Stirling’e aday olan Marks Barfield imzalı Cambridge Merkez Camii, internet üzerinden yapılan halk oylamasında, oyların büyük kısmını alarak birinci oldu

Dünya 15.10.2021, 10:10
Cambridge Camii’ye ödül

İngiltere’de en prestijli mimari tasarım ödülü RIBA Stirling’e aday olan Marks Barfield imzalı Cambridge Merkez Camii, internet üzerinden yapılan halk oylamasında, oyların büyük kısmını alarak birinci oldu.

RIBA Stirling ödülleri için ilk kez bir cami aday gösterilmişti. Caminin açılışı, Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı.

#Cambridge Camii
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