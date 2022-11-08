Çalınan Bitcoinler patlamış mısır kutusundan çıktı

Bir bilgisayar korsanının evine yapılan operasyonda, Bitcoin’lerin depolandığı cihazlara el koyuldu.

Evdeki döşemenin altındaki bir gizli kasanın yanı sıra, patlamış mısır kutusundan da hard diskler çıktı.

James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti.

Zhong Bitcoin’leri, İpek Yolu isimli yasadışı online karaborsa sitesinden elde ettiğini de söyledi.

ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci yakalama olduğunu da açıkladı.

Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor. Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden açıklandı.

Polis, Zhong’un İpek Yolu isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden hırsızlığı yaptığını kaydetti.