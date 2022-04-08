Büyükelçi 5 ay sonra görevine döndü

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı; Lübnan hükûmetinin Arap ülkelerine yönelik tüm saldırgan faaliyetleri, uygulamaları ve müdahaleleri durdurma taahhüdünü açıklamasına yanıt olarak, Yemen Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin Beyrut'taki diplomatik görevlerini yerine getirmek üzere geri döndüğünü duyurur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki kardeş ülke ve halkı birleştiren tarihi ilişkiler doğrultusunda Lübnan ile ilişkileri güçlendirme arzusu dile getirilerek Yemen'in, Lübnan'ın güvenliği ve istikrarını koruması yönündeki atacağı adımları desteklediği kaydedildi.

İstifa eden Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin daha önce katıldığı ve 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmasının ardından Suudi Arabistan ve Lübnan arasında diplomatik kriz yaşandı.

Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ve Yemen 2 Kasım 2021'de Lübnan'daki Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.