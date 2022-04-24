Büyükannesine sevgili bulan kıza övgüler yağdırdılar

@carlivcostello kullanıcı adlı Carli, TikTok'ta yayımladığı yakın tarihli bir videoda büyükannesinin fotoğrafını ve mesajlaşmalarının ekran görüntülerini paylaştı. Carli, büyükannesinin "bir erkek bulmasına" yardımcı olmak için tüm "flört uygulamalarını" nasıl indirdiğini anlattı.

Carli'ye göre, büyükannesi torununun yardımıyla internette tanıştığı biriyle görüşmeye başladı ve şimdi ona "aşık" oldu.

Carli videonun üzerine yazdığı metinde, "Bakış açısı: büyükanneniz bir erkek bulmak istiyordur, bu yüzden tüm flört uygulamalarını indirip ona bir tane bulup aşık olmalarını izleme fırsatına sahip oluyorsunuz ve şimdi birlikte hayatlarını en güzel şekilde yaşıyorlar" diye yazdı.

Aile fertleri arasındaki mesajlaşmalara göre Carli, uygulamadaki erkeklere büyükannesinin numarasını vermeden önce büyükannesiymiş gibi mesaj atmış.

Bir örnekte, bir Tinder profilini gördükten sonra, büyükanne şöyle mesaj atıyor:

Tamam, iyi görünüyor.

Carli cevaben, "Sana bir erkek bulacağız!!!!" diye yazmış.

Mesajlaşmalar, Carli'nin partnerini bulmak için büyükannesinin match.com hesabı açmasına nasıl yardımcı olduğunu da gösterdi.

Videoda daha sonra Carli'nin büyükannesinin, çevrimiçi flörtleşme yoluyla tanıştığı erkek arkadaşına sarıldığı bir fotoğraf görülüyor.

Videonun diğer bölümlerinde çiftin bir restoranda birlikte dans ettikleri, başka bir anda ise bir plajda oldukları gösterildi.

Carli videonun açıklamasında "Bana aşk tanrısı deyin" diye yazdı.

Videonun şu anda 475 binden fazla görüntülenmeye sahip ve yorumlarda TikTok kullanıcıları ilişkiyi alkışlıyor.

Biri "Mutlu olmak ve doğru partneri bulmak için asla fazla yaşlı olmadığınızın kanıtı" diye yazarken, başka bir izleyici "Bu ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN SEVİMLİ ŞEY" dedi.

Üçüncü bir yorumcu şöyle ekledi:

Mükemmel bir eşleşme olmuşa benziyorlar!

Birçok izleyici Carli'yi en başta büyükannesine flört profilleri açtığı için alkışladı.

Biri, "Pekala. [Hayvan gibi] sevimli" diye yazdı.

Büyükannenin uygulamalar konusunda yardım etmeni istemesine bayıldım.

Bir diğeriyse "Aman Tanrım, çok tatlılar!" diye ekledi.

Yılın torunu ödülünü kazandın.

The Independent yorum almak için Carli'yle irtibata geçti ancak henüz yanıt alamadı.