Bulgaristan sandık başına gitti

xMerkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00’de sorunsuz başladığını duyurdu.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.

Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.

20.00'ye kadar oy kullanılabilecek

Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosunda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.

Seçimin favorisi ise ülkeyi geçen yıla kadar kısa aralıklarla 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi.



Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin parlamentoda en büyük 4 gücün arasına girmesi bekleniyor.

Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.