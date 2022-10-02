Bulgaristan sandık başına gitti
Bulgaristan'da erken genel seçim için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman'ın yaşadığı ülkede, seçime 22 siyasi parti ile 6 koalisyon katılıyor. Halk, 20.00'ye kadar oy kullanma işlemine devam edebilecek. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00’de sorunsuz başladığını duyurdu. Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu. 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosunda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu. Seçimin favorisi ise ülkeyi geçen yıla kadar kısa aralıklarla 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin parlamentoda en büyük 4 gücün arasına girmesi bekleniyor. Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.
xMerkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00’de sorunsuz başladığını duyurdu.
Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.
Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.
20.00'ye kadar oy kullanılabilecek
Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosunda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.
Seçimin favorisi ise ülkeyi geçen yıla kadar kısa aralıklarla 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi.
Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin parlamentoda en büyük 4 gücün arasına girmesi bekleniyor.
Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|17
|4. Trabzonspor
|8
|16
|5. Beşiktaş
|7
|14
|6. Konyaspor
|7
|14
|7. Fenerbahçe
|6
|13
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|14
|2. Sakaryaspor
|7
|12
|3. Pendikspor
|7
|12
|4. Bodrumspor
|7
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|11
|6. Boluspor
|5
|10
|7. Bandırmaspor
|5
|10
|8. Rizespor
|6
|9
|9. Samsunspor
|6
|9
|10. Manisa FK
|5
|8
|11. Tuzlaspor
|6
|8
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|6
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|6
|18
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Osasuna
|6
|12
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|7
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Sevilla
|7
|5
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1