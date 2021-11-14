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Bulgaristan'da ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez parti lideri bir Türk aday da mücadele edince, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa koştu.

Dünya 14.11.2021, 09:57
Bulgaristan'da ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor. Hem parlamento hem de yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu seçimlerde ilk kez güçlü bir Türk cumhurbaşkanı adayı da var. 

Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

Türkiye’de Bulgarsitan'daki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin çifte vatandaş olmasdı nedeniyle, seçim heyecanı Türkiye'ye de yansıdı.

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de 126 sandık kurulacak. Balkan dernekleri ise seçime katılım çağrısı yapıyor.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'ndan seçimlere katılım çağrısı 

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu, Türkiye'de de sandık kurulacak 14 Kasım Bulgaristan seçimleri için oy hakkı bulunan çifte vatandaşların seçime katılarak oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Mutlu, yazılı açıklamasında, Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşların haklarını korumak, sorunlarını çözmek adına sürece dahil olduklarını belirtti.

Konfederasyonun Bursa'daki genel merkezinde yaptıkları yönetim kurulu toplantısında, Bulgaristan'da bir hafta sonra gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinde aday olan Bulgaristan Türklerini ve cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı'yı destekleme kararı aldıklarını bildiren Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

Uzun süredir Bulgaristan'da istikrar sağlamak adına art arda yapılan seçimlerin yorgunluğunu yaşayan çifte vatandaş olan seçmenlerimize çağrımız; 14 Kasım'da kurulacak olan sandıklara giderek Bulgaristan'ın istikrarına katkıda bulunmalarıdır. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonuna bağlı 10 federasyon ve Balkan camiası ile ilgili olarak kurulan tüm sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Bu görev; seçim gününe kadar oy verme hakkı olan vatandaşlarımıza ulaşılarak onları bilgilendirmek kullanılacak olan her oyun önemini hatırlatmak, seçim günü ise sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullanmasını sağlamak, ulaşım ve benzeri konularda yardımcı olmaktır

Mutlu, seçimler öncesinde çifte vatandaşlara yönelik çalışmalarında Türkiye'de kendilerine destek veren valiliklere, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Türkiye'de 126 sandık kurulacak

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılacak seçimler için Türkiye'de 126 sandık kurulacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Bulgaristan'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için 126 sandık kurulacağını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

Oy kullanmak için 20 binden fazla kişi elektronik başvuruda bulundu. Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Göçmen Evleri mevkisindeki 75. Yıl İlköğretim Okulu ve Keşan ilçesinde Keşan Lisesi'nde açılacak sandıklarda vatandaşlar 07.00-20.00 saatleri arasında oy atabileceklerdir. Seçmenlerin yanlarında Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur

"Tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyorum"

Güneş, seçimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

Bulgaristan bu yıl böylece 3. kez genel seçime giderken, 11 Temmuz’da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükumeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 14 Kasım'daki seçimde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak. Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, 14 Kasım'da eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve erken genel seçimlerde destek bekliyor. Seçimde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı. Tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyorum

 "Türk'ün oyu Türk'e"

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, 14 Kasım'daki Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş Bulgaristan Türklerine sandığa gitme çağrısında bulundu.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerinin sandığa giderek ata topraklarını unutmadığını bir kez daha göstermesi gerektiğini dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:

Değerli vatandaşlarımız sizler Bulgaristan'dan, ata topraklarından ana vatan Türkiye'ye zorla göç etmeye mecbur bırakıldınız. Orada yaşayan yaklaşık 1 milyon Bulgaristan Türkü ve Müslümanların yaşamlarına kayıtsız kalmayınız. Ana vatan Türkiye'den ata topraklarına güzel bir mesaj veriniz. Burada kullanacağını oylar oradaki kardeşlerinize destek mahiyetindedir. Yine Bulgaristan'a gidip oy kullanırsanız, oradaki oyunuz burada kullanacağınız oydan çok daha değerlidir. Çünkü orada doğrudan doğruya sizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşündüğünüz Türk adaylara oy verebiliyorsunuz. Lütfen oyunuzu kullanın, haklarınıza ve geleceğinize sahip çıkın

Hacıoğlu, seçimlerde Türk adaylarında yarıştığını anımsattı.

Türk adaylara destek çağrısında bulunan Hacıoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de birçok Türk aday farklı partilerden yarışacak. Vatandaşlarımız bölgelerindeki adayları zaten tanıyorlar. Biz 30 yıldır aynı şeyi söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Türk'ün oyu Türk'e" diye konuştu.

#Bulgaristan
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