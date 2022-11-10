Bu sinema salonundaki herkesin adı ve soyadı aynı: Rekor kırdılar
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen "Tanaka Hirokazu" isimli 178 kişi, aynı isim ve soyadında buluşanlar alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
"Tanaka Hirokazu Federasyonu", ABD'de 2005'te "Martha Stewart" isminde 164 kişinin buluşma rekorunu kırmak amacıyla, aynı isimdeki kişileri başkent Tokyo'ya davet etti.
Tokyo'da bir araya gelen ve yaşları 3 ile 80 arasında değişen "Tanaka Hirokazu" isimli 178 kişi, aynı isim ve soyadında buluşanlar alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
3. denemede başarıya ulaşıldı
Yeni rekor için yurt içi ve yurt dışı lokasyonlardan Tokyo'nun Şibuya bölgesine giden "Tanaka Hirokazu"lar buluştukları noktada 5 dakika geçirme koşulunu yerine getirdi.
Federasyon yetkilisi Tanaka Hirokazu, rekor denemesinin 2011'deki 71 kişi ve 2017'deki 87 kişinin buluştuğu başarısız girişimler sonrası, üçüncü defada başarıldığını söyledi.
Tanaka, ABD'de kayda geçen önceki rekorun kırıldığına dikkati çekerek, "Hiçbir şey üretmeden, sadece burada olmakla, bir konuda dünyanın bir numarası olmayı başardık." dedi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Real Betis
|13
|24
|6. Atletico Madrid
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Villarreal
|14
|21
|9. Rayo Vallecano
|13
|21
|10. Mallorca
|14
|19
|11. Real Valladolid
|14
|17
|12. Valencia
|13
|16
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Sevilla
|14
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|14
|4