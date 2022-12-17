Bu gidişle NATO üyeliği zor: İsveç'te PKK'lılar gösteri düzenledi
Terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle Türkiye'den NATO'ya girme konusunda veto yiyen İsveç aynı faaliyetlere devam ediyor. Başkent Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, bir köprünün üzerinde PKK/YPG'yi simgeleyen büyük bez parçası astı.
İsveç'in başkenti Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, ellerindeki örgütü simgeleyen bez parçaları salladı. İzinsiz yapılan gösteri sonrası örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, 21 Ocak 2023'te yapılacak büyük gösteriye hazırlık yapıldığı belirtildi.
İsveç Dışişleri Bakanı: "Türkiye'nin meşru nedenleri var"
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yayınlanan Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı şu fadelerle değerlendirmişti: "Her ülkenin teröre karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu hak Türkiye'yi de kapsıyor. Bölgede terör örgütü DEAŞ'la mücadele önemli fakat Türkiye, yıllardır teşhir edilmiş ve teröre karşı kendini savunmak için meşru nedenleri olan bir ülkedir. İsveç hükûmeti de bu savunmanın ölçülü yapılması gerektiğine inanıyor."
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