Bu defa Picasso tablosuna ellerini yapıştırdılar

Örgüt Twitter'da yaptığı açıklamada, eylemcilerin kendilerini "Kore'de Katliamı" isimli eserin cam kaplamasına yapıştırdıklarını ve " İklim Kaosu = Savaş ve Kıtlık" yazan bir pankartın yanında durduklarını söyledi.

Doğa bilimci ve TV sunucusu David Attenborough'dan alıntı yapan grup, "'Mevcut yolumuza devam edersek, bize güvenliğimizi sağlayan her şeyin çöküşüyle ​​karşı karşıya kalacağız' ve bu da çatışmalara yol açacaktır" dedi .

Victoria polisi, protestocuların yerel saatle 12:40 sularında galeriye giriş yaptığını, bir erkek ve kadın kendilerini kaplamaya yapıştırmadan önce galerinin zemin katına girdiklerine inandıklarını söyledi.

New South Wales eyaletinden 49 yaşındaki kadın ve Melbourne banliyölerinden 59 yaşındaki bir adam, saat 14.00'ten hemen sonra tablodan uzaklaştırıldı.

Victoria polisine göre, iki aktivist dışında 49 yaşında bir adam da tutuklandı.

Extinction Rebellion, olayda hiçbir sanat eserine zarar verilmediğini söyledi.