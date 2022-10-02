Brezilya halkı sandık başına gidiyor
Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya sandık başına gidiyor. 156 milyon seçmen genel seçimlerde oy kullanacak.
Dünya 02.10.2022, 10:14
Brezilyalılar ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkenti kapsayan Federal Bölge Valilerini ve Kongre üyelerini belirlemek için sandığa gidecek.
11 adayın yarıştığı seçimlerde Liberal Partinin adayı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile İşçi Partisinin eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva öne çıkıyor.
Anketler ikinci dönemi için yarışan Bolsonaro’nun Lula da Silva'nın gerisinde kaldığını gösteriyor.
Devlet başkanlığı yarışında, adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması durumunda ikinci tura geçilecek.
İlk turda en çok oyu alan iki aday, 30 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde yarışacak
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|14
|2. Sakaryaspor
|7
|12
|3. Pendikspor
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|12
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|11
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|10
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|6
|9
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|6
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|8
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|7
|8
|13. Adanaspor
|6
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Altınordu
|5
|3
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|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|6
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|6
|18
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|6
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Osasuna
|6
|12
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|7
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Sevilla
|7
|5
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1