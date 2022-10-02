Brezilya halkı sandık başına gidiyor

Brezilyalılar ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkenti kapsayan Federal Bölge Valilerini ve Kongre üyelerini belirlemek için sandığa gidecek.

11 adayın yarıştığı seçimlerde Liberal Partinin adayı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile İşçi Partisinin eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva öne çıkıyor.

Anketler ikinci dönemi için yarışan Bolsonaro’nun Lula da Silva'nın gerisinde kaldığını gösteriyor.

Devlet başkanlığı yarışında, adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması durumunda ikinci tura geçilecek.

İlk turda en çok oyu alan iki aday, 30 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde yarışacak