Brezilya'daki sel 200'ü aşkın can aldı

Geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından başlatılan 600 asker ve 500 itfaiyenin katıldığı arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam etti.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 204'e çıktı, 51 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yer yer şiddetli yağışların görüldüğü Petropolis'te, yerel basına yansıyan görüntülerde, şehrin bazı noktalarında taşan nehirler nedeniyle sokakları yeniden sel bastığı görüldü.

Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, halka yapılan duyurulara dikkat etmesi, riskli bölgelerde olan kişilerin barınak olarak kullanılan ve halihazırda 811 kişinin kaldığı 13 okula veya yakınlarının evlerine gitmeleri çağrısında bulundu.

Şubat ayının tamamında beklenen yağış 6 saatte düştü

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymaları meydana gelmişti. Sokakları sel basmış, arabalar ve otobüsler su altında kalmıştı.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.