Brad Pitt’in evi yangın tehdidi altında
Santa Barbara’nın batısındaki Santa Ynez Dağları’nda çıkan yangın, 15 bin dönümden fazla alanı etkiledi. Hollywood yıldızı Brad Pitt’in evi için de tahliye emri verildi.
Dünya 17.10.2021, 01:33
ABD’nin California eyaletine pazartesi günü başlayan orman yangını devam ediyor. Alevlere müdahale eden itfaiyecilerin sayısının 1.300’e ulaştı. Bölgedeki 100’den fazla çiftlik ve evin tehdit altında olduğu açıklandı. Tahliye bölgesinde oyuncu Brad Pitt'in 5.5 milyon dolarlık sahil evinin de bulunduğu belirtildi.
ANGELİNA'YA RAĞMEN SATMAMIŞTI
Brad Pitt söz konusu evi kendisi gibi Hollywood oyuncusu olan Jennifer Aniston ile evlendiği 2000 yılında almış. Aniston’dan boşandıktan sonra da güzel günlerin anısına, ikinci eşi Angelina Jolie’nin sevmemesine rağmen satmamış.
RONALD REAGAN'IN EVİ DE TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın nedeniyle Las Cruce’den Goleta’ya giden efsanevi Otoyol 101'in kapatıldığı, bölgede bulunan eski başkan Ronald Reagan’ın çiftliğine de tahliye emri verildiği açıklandı.
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