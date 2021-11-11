Bosna Kasabı’na Belgrad’da devlet kalkanı

Balkanlar’da son günlerde artan gerilime bir yenisi eklendi. Kosova ve Sırbistan arasındaki plaka krizi ile başlayıp Bosna Hersek’te Sırp lider Milorad Dodik’in ayrılıkçı söylemleriyle devam eden gerilime Belgrad’da yaşanan protestolar damga vurdu. Soykırım suçlusu Ratko Mladic’in Belgrad’daki duvar resminin kaldırılmamasına ve resme yumurta atan iki kadının gözaltına alınmasına dikkat çekmek için bir grup tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Duvar resimleri devlet korumasına alındı.

PROTESTO EDİLDİ

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, Bosna Kasabı olarak bilinen Mladic’in temmuz ayında çizilen duvar resminin “devlet korumasına” alınması sonrası tepkiler yükselirken, resmin kaldırılmaması ve resme yumurta atan iki kişinin gözaltına alınması protesto edildi. Başkentte toplanan yüzlerce kişi, “Duvar resmi kaldırılmalı” yazılı dövizler taşıdı.

DEVLET KALKANI

Bosna Kasabı’nın duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi üyelerine karşı çıkan Sırbistan İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerini bölgede konuşlandırarak duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını duyurdu.

MÜEBBET CEZASI ONANDI

Mladic’in emrindeki birliklerin, 11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da en az 8 bin 372 sivil Boşnak’ı katletmesi Uluslararası Adalet Divanı tarafından “soykırım” olarak nitelendirilmiş, Sırp komutan müebbet hapse mahkum edilmişti. 8 Haziran’da görülen temyiz davasında da ceza onanmıştı.

Sırp muhabire soykırım tepkisi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Sırbistan’ın resmi haber ajansı Tanjug muhabirinin Srebrenitsa’da soykırım yaşanmadığını söylemesi üzerine röportajı yarıda kesti. Komsic, yaşananların uluslararası mahkeme kararıyla soykırım kabul edildiğini söyledi. Muhabirin ısrarla karşı çıkması üzerine “O zaman röportaj yapacak başka birini bul” diyerek tepkisini gösterdi.

Hajra Ana vefat etti

Srebrenitsa soykırımında oğlunu kaybeden ve aradan 26 yıl geçmesine rağmen evladının cesedine ulaşamayan Hajra Catic hayatını kaybetti. Savaş muhabiri olan 26 yaşındaki oğlu Nihad Nino Catic’i en son 10 Temmuz 1995’te gören Srebrenitsa annesi, daha önceki bir mülakatında, evladına ait en ufak bir kemik parçasına ulaşmanın ümidiyle yaşadığını kaydetmişti.