Bosna Hersek’te deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4,8 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

- 5,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüştü

Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada da depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.