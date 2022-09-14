Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da film festivali

Al Jazeera Balkanlar festivalinde, bu yıl "Beyaz Güvercin" sloganıyla, dokunaklı insan hikayeleri anlatıldı.

"Ana Ödül", Gorki Glaser Müller'in "Düşmanın Çocukları" isimli belgeseline verildi. Belgesel, 7 torununu Suriye'de kapatıldıkları DEAŞ kampından kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Al Jazeera Balkanlar "Jüri Özel Ödülü" de, Julie Bezerra Madsen'in "Görülecek Her Şey" belgeselinin oldu.

Festival kapsamında, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 12'si yarışma kategorisinde olmak üzere 25 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.