Bosna'daki Barış Gücü Misyonu'nun görev süresi uzatılacak

Bosna savaşının ardından imzalanan Dayton Anlaşması'yla birlikte, ülkede barışın uygulanması, uluslararası toplumun gözetiminde yürütülüyor.

Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu, bu kapsamda Bosna Hersek’te barışı ve istikrarı koruyor. Ülkede binin üzerinde askeri gücü bulunduran misyonun görev süresi ise kasım ayında doluyor.

Barış Misyonu'nun görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar verecek.

Rusya ve Çin'in veto tehdidi

Geçtiğimiz yıl, Barış Gücü Misyonu'nun görev süresini veto kararı alan Rusya, Çin ile birlikte son anda çekimser oy kullanarak kararı engellemekten vazgeçti.

Batılı ülkeler, bu yıl yapılacak oylamada uzatma kararının veto edilmesi riskine karşı işi şansa bırakmak istemiyor.

Veto tehdidine karşı atılacak adımlar gündemde.

Barış gücü çekilirse yerini NATO alabilir

ABD'nin NATO Büyükelçisi Julianne Smith, Bosna Hersek’te yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun çekilmesi durumunda, NATO’nun ülkedeki askeri gücünü artıracağını söyledi.

Bosna’daki savaşı sonlandıran Dayton Anlaşması çerçevesinde, NATO gerekli görülmesi durumunda askeri müdehale yetkisine sahip.