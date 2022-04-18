Borodyanka'da yaşayan Ukraynalılar, yemeklerini sokakta pişiriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı ilk günlerinden itibaren savaş uçaklarıyla yoğun şekilde bombalanan Borodyanka halkı, haftalardır sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Su, elektrik ve doğalgaz yok

Ağır bombardımanlar sonucu yıkılan binaların enkazlarında sivil cesetlerin çıkarılmaya devam ettiği ve mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü kente su, doğalgaz ve elektrik verilemiyor.

Kentten ayrılamayan, haftalar boyunca soğuk gecelerde hasar görmüş evlerinde yorgan altına sığınarak hayatta kalmaya çalışan siviller sokakta yemek yaparak yaşıyor.

Sokakta odun ateşinde yemek pişiriyorlar

AA'nın haberine göre; Borodyanka'nın ana caddesinde bir apartmanın önünde yakılan odun ateşinde yemek pişiren çift, Rus bombardımanlarının ardından harabeye dönen şehirdeki yaşam mücadelelerini anlattı.

Kent sakini Anatoli, hasar gören ama yaşamak için kullanılabilecek durumdaki bir apartmanda kaldığını, evin önünde her gün komşularla sıcak yemek ve çay hazırladıklarını söyledi.

Saldırıların başladığı ilk günlerden itibaren kentte doğal gaz ve elektriğin kesildiğini anlatan Anatoli, "Biz savaşın başından beri burada kaldık. O günden bu yana evde ne gaz, ne su ne de elektrik var." dedi.

Anatoli, sokakta her gün komşularla toplanarak yemek hazırladıklarını belirterek "Ben burada eşimle beraberim. Arkadaşım da eşi ile burada. İnsanlar buraya yemek yemeye geliyor." şeklinde konuştu.

Gönüllüler ve askerler yardım ediyor

Gönüllüler ve askerlerin verdiği et, patates ve su ile sıcak yemek hazırlayabildiklerini, özelikle geceleri havanın çok soğuk olduğunu anlatan Anatoli, kırılan pencereleri geçici olarak cam filmleri ile kapladıklarını söyledi.

Anatoli "Yorganlarla kendimizi ısıtıyoruz. Pencereleri poşetle kapladık." diye konuştu.

Anatoli'nin eşi 43 yaşındaki Ekaterina Makhrina da yaklaşık bir aydır sokakta yemek pişirdiklerini dile getirerek, "Burada kalan tüm insanlar buraya gelip yemek yiyor. Bir şekilde herkese yardım etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hasarlı evlerde ısınmaya çalışıyorlar

Kentin çok soğuk olduğunu, geceleri hasar görmüş evde ısınmanın mümkün olmadığını anlatan Makhrina, "Yaşlı dede ve nineleri davet ediyoruz. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam için de bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

İlerleyen günlerde kente doğalgaz verilmesini beklediklerini kaydeden Makhrina, şehre elektrik sağlanmasının ise çok daha zaman alabileceğini belirtti.