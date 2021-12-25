Boris Johnson'ın aldığı kararlar garson kızını işinden etti

İngiltere'de Omicron varyantının hızla yayılmasından dolayı Başbakan Boris Johnson'ın imzasıyla ülkede sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapmasından alınan karar, Johnson'un kendi kızını da etkiledi. Garsonluk yapan kızı Cassia Peaches Johnson Wheeler, işsiz kaldı.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, Johnson’ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen 24 yaşındaki kızı Cassia Peaches Johnson Wheeler, bir süredir başkent Londra’nın Clerkenwell bölgesindeki Sessions Arts Club’da garsonluk yapıyordu. Ancak kısıtlamalar nedeniyle restoran kapanınca Cassia da geçici olarak işsiz kaldı. Genç kadının restoranın yeni yılda kapılarını açmasıyla işine geri döneceği belirtildi.

İKİ TARAFTAN ZOR DURUMDA

Restoranda çalışan başka bir çalışan da Daily Mail'e “Baban başbakanken iş yerinde normal biriymiş gibi davranılması yeterince zor. Şimdi herkes konaklama alanındaki aksaklıklardan babanı suçlarken bir de işini kaybetmek, daha da zor bir durum” dedi.

NOEL KONUSUNDA UYARI

Kovid-19'un hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle alarm durumuna geçen İngiltere hükümeti, bir dizi yeni kısıtlamayı hayata geçirmiş ve halka Noel tatilinde temas konusunda dikkatli olma uyarısında bulunmuştu.