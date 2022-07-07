Boris Johnson görevini bıraktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği görevini bıraktı.
Dünya 07.07.2022, 15:04
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson, sonbaharda yapılacak parti liderliği seçimine kadar başbakan olarak devam edeceğini belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da açıklamalarda bulunan Johnson, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım" şeklinde konuştu.
BBC ve Sky dahil olmak üzere birçok İngiliz medya kuruluşu Başbakan Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurmuştu.
BBC Politika Muhabiri Chris Mason, "Johnson bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edecek ve sonbahara kadar başbakanlık koltuğunda kalacak" açıklamasını yapmıştı.
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