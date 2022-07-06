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Boris Johnson'dan 'istifa' iddialarına yanıt

İngiltere'de Hazine Bakanı, Sağlık Bakanı, Çocuklar ve Ailelerden Sorumlu Bakan ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı'nın istifasının ardından istifa etmesi beklenen Başbakan Boris Johnson'dan açıklama geldi.

Dünya 06.07.2022, 16:41
Boris Johnson'dan 'istifa' iddialarına yanıt

İngiltere'de Hazine Bakanı, Sağlık Bakanı, Çocuklar ve Ailelerden Sorumlu Bakan ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı'nın istifasının ardından istifa etmesi beklenen Başbakan Boris Johnson istifa etmeyeceğini duyurdu. Ukrayna kartını da öne süren Johnson, "Devasa bir yetkiye sahip olduğu zor koşullarda bir başbakanın görevi, görevine devam etmektir. Yapacağım şey bu" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine ve partisindeki istifaların ardından kendisine yönelik artan istifa çağrılarını reddetti ve görevine devam edeceğini bildirdi.

Johnson, hükümet ve parti içinde art arda gelen istifa kararlarının ardından Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

Muhalefetin Başbakan'ın da istifa etmesi gerektiği çağrılarına verdiği yanıtta Johnson, şunları söyledi:

UKRAYNA KARTINI ÖNE SÜRDÜ

"Açıkçası, hükümetin devam etmesinin ve verdiğimiz görevi yerine getirmesinin imkânsız olduğunu hissettiğim koşullar olsaydı ya da Ukrayna halkını destekleme arzumuzda hüsrana uğradığımızı hissetseydim, o zaman yapardım ama açıkçası devasa bir yetkiye sahip olduğu zor koşullarda bir başbakanın görevi, görevine devam etmektir. Yapacağım şey bu."

İskoç Ulusal Partisinin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da Başbakan Johnson'ın "umutsuzca kendi fantezisine tutunduğunu" belirterek, seçim çağrısı yapıp yapmayacağı sorusunu yöneltti.

Johnson, Blackford'un seçim çağrısını reddederek, bunun ulusal bir hata olacağını savundu.

Ülkede, son 24 saatte bakan, devlet bakanı, bakan yardımcısı ve özel sekreter düzeyinde 21 istifa kararı alındı.

İstifa edenler arasında İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Hazine Bakan Yardımcısı John Glen ve Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker gibi üst düzey isimler yer aldı.

SAĞLIK BAKANI İLE MALİYE BAKANI ART ARDA İSTİFA ETTİ

İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak dün art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

JOHNSON İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakâr Parti 6 Haziran'da güven oylamasına gitmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Kaynak: AA
#Boris Johnson #İstifa #ingiltere
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