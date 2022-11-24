Bolsonaro'ya para cezası
Brezilya'da seçim mahkemesi, Jair Bolsonaro'nun aşırı sağcı partisinin cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı yaptığı itirazı reddetti.
Dünya 24.11.2022, 07:59
Jair Bolsonaro'nun partisi, Luiz Inacio Lula da Silva'ya az farkla yenildi ve hiçbir kanıt olmaksızın oylama makinelerinin ele geçirildiğini iddia etti.
Mahkeme, şikayetin "kötü niyetle" yapıldığını söyledi ve partiye 4,3 milyon dolar para cezası verdi.
Lula 1 Ocak'ta göreve başlayacak.
Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Alexandre de Moraes, partinin şikayetinin "demokratik normlara saldırı" olduğunu ve "suçlu ve anti-demokratik hareketleri teşvik etmeye" çalıştığını söyledi.
Bolsonaro daha önce Brezilya'nın elektronik oylama sisteminin sahtekarlığa dayanıklı olmadığını iddia etmişti.
Hala yenilgiyi kabul etmedi, ancak başkanlık geçişi için onay verdi.
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