Bolsonaro'nun partisi seçim sonuçlarına itiraz etti
Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun partisi, ekim ayındaki seçimlerde solcu Luiz Inacio Lula da Silva'ya az farkla kaybettiği seçimdeki bazı oylara itiraz etti.
Dünya 23.11.2022, 07:54 23.11.2022, 07:59
Liberal Parti, seçim mahkemesinden, ikinci turda ele geçirildiğini iddia ettiği bazı oylama makinelerinden gelen oyların reddedilmesini istedi.
Bolsonaro'nun partisi ilk turda beklenenden daha iyi performans gösterdi. Ancak ikinci turdaki, makine hataları iddiasına ilişkin kanıt sunmadı.
Lula'nın 50,9 oyla elde ettiği seçim zaferi, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) tarafından onaylandı, bu nedenle itiraz çok ileri gitmeyebilir.
Bolsonaro daha önce Brezilya'nın elektronik oylama sisteminin sahtekarlığa dayanıklı olmadığını iddia etmişti.
Bolsonaro, yenilgiyi kabul etmese de, başkanlık geçişine onay verdi. 30 Ekim'de seçimi kaybettiğinden beri halkın karşısına çıkmadı.
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