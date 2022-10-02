Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te okul baskını düzenlenerek 276 öğrenci rehin alınmış, 164 öğrenci kurtarılmıştı. Güvenlik güçlerinin son operasyonuyla rehin alınan kızlardan biri daha kurtarıldı.
Ordu yetkilisi Zagazola Makama, Borno eyaletindeki Bama bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Makama, operasyonda Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından Yana Pogu'nun ikiz çocuklarıyla kurtarıldığını söyledi.
2014'te 276 kız öğrenci kaçırılmıştı
Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.
Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.
22 yılda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.
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