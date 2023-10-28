BM üyesi ülkeler için "alçak" dedi
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, BM Genel Kurulu'nda Gazze için acil ateşkes çağrısında bulunan 120 ülkenin çağrısına "alçakça" dedi.
Dünya 28.10.2023, 01:58
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.
Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.
Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.
"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz." ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.
120 ÜLKEDEN ATEŞKES ÇAĞRISI
BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülke, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.
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