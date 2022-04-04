BM: Ukrayna'da yaklaşık 3 bin 500 sivil öldü
Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana 3 bin 455 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Dünya 04.04.2022, 07:31
Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, Ukrayna'daki ölümlerle ilgili yeni sayıları paylaştı.
Savaşın başlamasından bu yana 3 bin 455 sivilin hayatını kaybettiğini 2 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.
Rakamların ihtiyatlı bir tahmin olduğu ve BM'nin gerçek rakamların muhtemelen çok daha yüksek olduğuna inandığı açıklandı.
En ağır kayıplar, doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden gelmeye devam ediyor.
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