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BM: Terör örgütü PKK çocukları silah altına alıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün resmi rakamlara göre 250'ye yakın çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedildi.

Dünya 12.07.2022, 00:52
BM: Terör örgütü PKK çocukları silah altına alıyor

BM Genel Sekreterliği, yıllık olarak hazırladığı, savaşlarda silah altına alınan, öldürülen, sakat bırakılan ve tutuklanan çocuklara ilişkin verileri içeren "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunu yayınladı.

Raporda, "Çocuklara yönelik en fazla sayıda ağır ihlal Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsrail ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Somali, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Yemen'de tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Çatışma bölgelerinde çocuk kaçırma ve cinsel istismar olaylarında 2021'de yüzde 20 üzerinde artış olduğuna dikkat çekilen raporda, okulların kapatılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması, okul ve hastanelere yönelik saldırıların yüzde 5 arttığına değinildi.

Bu ihlallerin yüzde 55'inin devlet dışı aktörler, yüzde 25'inin ise devlet güçlerince işlendiği ifade edilen raporda, dünyadaki çatışma bölgelerinde 23 bin 982 çocuğun istismar edildiği vurgulandı.

Bunlardan 2 bin 515 çocuğun öldürüldüğü, 5 bin 555'inin sakat bırakıldığı ifade edilirken, 6 bin 310 çocuğun çatışmalarda silah altına alındığı, ve 3 bin 945 çocuğun ise insani yardıma erişiminin kısıtlandığı veya hapsedildiği ortaya çıktı.

Raporda, çocuk kayıplarının yüzde 25'inden fazlasının, el yapımı patlayıcı cihazlar, patlayıcı savaş kalıntıları ve mayınlardan kaynaklandığı kaydedildi.

Suriye'de YPG/PKK detayı

Raporda, Suriye, en çok çocuk istismarının yaşandığı ülkelerden biri olarak listelendi.

Suriye'de faaliyet gösteren örgütlerin çoğunun çocukları silah altına aldığına dikkat çekilen raporda, ABD ve Batı ülkelerince desteklenen ve SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün, 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığına vurgu yapıldı.

Raporda, YPG/PKK'nın bir kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk istihdam ettiği belirtildi.

Yine terör örgütüne bağlı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği kaydedildi.

Örgütün çocukları silahlı kadrosuna katması uzun yıllardır başta BM olmak üzere uluslararası platformlarca gündeme getiriliyor.

BM raporundaki sayının ise tahminlerin çok altında olduğu düşünülüyor.

Raporda, terör örgütüne bağlı "İç Asayiş Güçleri"nin 43, YPG/PKK'nın ise 6 çocuğu hapsettiği kaydedilirken terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde, çoğu yabancı DEAŞ üyelerinin ailelerine ait 800'den fazla çocuğun, YGP/PKK tarafından tutuklu bulunduğuna işaret edildi.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Gücü" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Raporda, Suriye'de 45 okul ve hastanenin saldırıya maruz kaldığı belirtilirken bunlardan 26'sının Esed rejimi ve ona bağlı güçlerce gerçekleştirildiği, 12'sinin ise YPG/PKK terör örgütü ve ona bağlı gruplar tarafından düzenlendiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Suriye'de 2021'de 20 okul ve hastanenin askeri amaçla kullanıldığına işaret edilen raporda, bunlardan 12'sinin terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütünün ayrıca, çocuklara yönelik insani yardımlara erişimi engellediği de raporda yer alan detaylar arasında.

BM raporunun Irak ile ilgili kısmında, PKK'nın ve Sincar bölgesinde faaliyet gösteren YPG/PKK türevlerinin çocuk istismarı ve çocukların silahlı kadroya alınmasına ilişkin verilere yer verilmemesi dikkat çekti.

Yemen'de 681 çocuk öldürüldü

Raporun Yemen ile ilgili kısmında da dikkat çekici veriler yer aldı.

BM'nin yaşları 9 ile 17 arasında değişen 131 çocuğun Husiler, 28'inin Yemen Silahlı Kuvvetleri, 15'inin ise diğer gruplarca savaşta silah altına alındığı belirtilen raporda, 681 çocuğun da 2021'de öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçlar da raporda

BM'nin çocuk ihlalleri raporunda, İsrail güçlerinin geçen yıl işgal altındaki Filistin topraklarında 78 Filistinli çocuğu öldürmekten ve 982'sini de sakat bırakmaktan sorumlu olduğu kaydedildi.

Raporda, Genel Sekreter Guterres, "2022'de bu tür sayılar devam ederse, İsrail bir sonraki raporda utanç listesine dahil edilecek." uyarısında bulundu.

Çocuklara yönelik en ciddi ihlallerin Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali, Suriye ve Yemen'de meydana geldiği ve toplam 8 bin 70 çocuğun öldürüldüğü veya sakat kaldığı bildirildi.

Rapordaki "fiziksel ihlaller" ifadesi, "çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, cinsel şiddet ve tecavüz, zorla askere alınma ve çocukları insani yardımdan yoksun bırakma" suçlarını ifade ediyor.

#Birleşmiş Milletler
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