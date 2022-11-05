BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore çatlağı: Karar kabul edilmedi



Şarku’l Avsat’ın DPA’dan aktardığı habere göre, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi Cuma günü New York’ta gerçekleştirilen ortak bildiride anlaşma sağlayamadı.



ABD, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bir dizi ülke Kuzey Kore’nin füze testlerini kınadı.



Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore, şu anda olağanüstü sıklıkla füze denemesi yapıyor.



Güney Kore ordusuna göre, Kuzey Kore bu hafta bin kilometreden fazla menzile sahip 25’ten fazla balistik füze denemesi gerçekleştirdi.



Gözlemciler ayrıca Kuzey Kore’nin yıllardır devam eden ilk nükleer denemesinin yakın olmasından korkuyor.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ortak kararı, Kuzey Kore’nin en yakın müttefiki Çin nedeniyle geçmişte başarısız oldu.



Cuma günkü oturumda, Çin Büyükelçisi Zhang Jun, gerilimi artıran ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatlara tepki gösterdi.



Bununla birlikte, Pekin’in Kore Yarımadası’ndaki herhangi bir nükleer silahlanmaya açıkça karşı olduğunu belirtti.

Şarku’l Avsat