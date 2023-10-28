BM'deki oylamada İsrail'in yanında duranlar belli oldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul edildi. Tunus ve Irak gibi iki İslam ülkesinin oylamada çekimser kalması dikkat çekti.

İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne üç haftadır hedef gözetmeksizin saldırıyor.

Son aktarılan bilgilere göre bölgede 3 bin 38 çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölenlerin sayısının son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

BM'DEN ATEŞKES TALEBİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar, Tunus ve Irak gibi Müslüman ülkelerin de aralarında bulunduğu 45 çekimser ve 14 hayır oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

Tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku uyarınca yükümlüklerini yerine getirmeleri gerektiğine işaret edilen kararda, bunun özellikle sivillerin ve sivil alt yapıların korunması için gerçekleşmesi gerektiğinin altı çizildi.

CİDDİ VE KORKUNÇ İNSANİ DURUM

İsrailli ve Filistinlilere yönelik terör faaliyetleri ve ayrım gözetmeyen saldırılar dahil her türlü şiddetin kınandığı kararda 'yasa dışı olarak tutulan tüm sivillerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve uluslararası hukuk uyarınca söz konusu kişilere insani davranılması' çağrısına yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki ciddi ve korkunç insani duruma dikkati çekilirken çocukların da yoğunlukla bulunduğu sivil toplum üzerindeki etkilere değinildi.

'Acilen, tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim' sağlanması için çağrı yapılan kararda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu çerçevedeki çabalarına tam destek verildiği kaydedildi.

ACİL, KALICI VE SÜREKLİ İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI

Kararda 'acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak, çatışmaların durdurulması' talebi yer aldı.

Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda BM örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edildi.

İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyini terk etmelerine ilişkin talimatını geri alması talep edilirken, "Sivil Filistin halkının zorla yerinden edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca sivil Filistin halkının korunması için acilen bir mekanizma oluşturulması çağrısı yapılan kararda çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrail-Filistin çatışmasının uluslararası hukuk ve BM kararlarına uygun şekilde sadece barışçıl yollarla ve iki devletli çözüm temelinde çözülebileceği vurgulandı.