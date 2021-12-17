BM 5+5 Komitesi'nin "başarılarını" övdü

Williams, ülkenin Sirte kentinde BM öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile düzenlediği toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Williams, askeri komitenin özellikle Misrata - Sirte sahil yolunun açılmasıyla ilgili başarılarını takdir ederek, ülkenin batı ile doğu arasındaki sahil yolunu açmanın büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Askeri komitenin 2020'de yapılan anlaşmanın imzalanmasından bu yana çok yol katettiğini dile getiren Williams, başarıları inşa etmek için daha yapılacak çok işin olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık'ta Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in istifasının ardından, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Amerikalı diplomat Stephanie Williams'ı danışman olarak atamıştı.

Libya ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitesi, 12 Kasım 2020'de "sahil yolunun vatandaşların güvenli geçişine izin verecek şekilde açılması, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların belirlenen alandan çıkarılması ve sınır dışı edilmek üzere Trablus ve Bingazi'de toplanması" yönünde anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 20 Haziran'da yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını duyurmuştu.