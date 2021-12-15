Blinken: Türkiye-Ermenistan normalleşmesini güçlü bir şekilde destekliyoruz
Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına ilişkin Amerika'dan destek açıklaması geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacağına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çabaları güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.
Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, 13 Aralık'ta TBMM'de yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz." demişti.
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