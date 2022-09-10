Birleşik Krallık’ın yeni kralı hakkında bilinmeyenler
Birleşik Krallık’ta yeni bir dönem başladı. İlk olarak yeni başbakanın pazartesi göreve başladığı İngiltere’de 70 yıl hüküm süren Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesiyle tahtın yeni sahibi 3. Charles oldu.
İşte tam adı Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor olan 3. Charles hakkında bilinmeyenler:
- Charles adının İngiliz tarihinde uğursuz olarak kabul edilmesine rağmen 3. Charles, İngiltere’nin yeni kralı seçildi. Kral aslında George veya Arthur adını kullanabilirdi.
- İskoçya’da kaldığı Gordonstoun yatılı okulunda zorbalığa uğraması üzerine içe dönük, yalnız bir kişiliğe dönüştü. Ailesine bu durumu anlattığı mektubunda, “Deli ve iğrenç insanlarla bir arada yaşıyorum” ifadelerini kullandı.
- Organik gıdalar ile beslenmeyi tercih ediyor. 30 yıldır The Duchy Home Farm adında bir çiftliği bulunuyor. Noel yemeği için Royal Şefi Darren McGrady'ye bu çiftliğin mahsullerinden getirtiyor.
- Sabah erken kalkıp kahvaltıdan sonra gece yarısına kadar çalıştığı için ‘işkolik prens’ olarak biliniyor.
- En az 400 farklı hayır kurumunun başında olması, yoğun çalışma saatlerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
- 1980'de İskoç bir adam hakkında bir çocuk kitabı yazdığı ve bu kitabı Prens Andrew ve Edward'a okuduğu biliniyor.
- Kraliyet Ailesi’nin üniversiteden mezun olan ilk üyesi olarak biliniyor.
- 1958’de Dizbağı Nişanı’na layık görüldü.
- İngiliz Silahlı Kuvvetleri’nde en yüksek rütbede yer alıyor.
- Tahtın varisi olarak aldığı unvanlardan bazıları şunlar: Cornwall Dükü, Rothesay Dükü, Earl of Carrick ve dedesi Kral 6. George’un 1952’deki ölümü ardından Edinburgh Dükü.
- 2007’de Time dergisinin 29’uncu sayısında adı sayılan ‘Çevre Kahramanları’ arasında yer aldı.
- Kraliyet Donanması'nda fahri rütbeye, İngiliz Ordusu’nda ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde de mareşal rütbesine sahip.
- İngiltere’de kurduğu 16 farklı hayır kurumunun yanı sıra 1976’da The Prince's Trust’ı kurdu.
- 23 yalında Camilla ile üniversitede ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmıştı.
- Oyunculuğu çok seven Kral Charles, EastEnders dizisinin bir bölümünde eşi Camilla ile birlikte rol aldı. Kraliçe 2. Elizabeth’in Platin Jübile kutlamalarındaki rolü sayesinde mizahi yanını gösterdi.
- En sevdiği yazar olduğunu söylediği Shakespeare hakkında BBC tarafından hazırlanan bir prodüksiyonda yer aldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
|4. Keçiörengücü
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
|4
|6
|12. Mallorca
|4
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0