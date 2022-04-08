Bir günde ateşkesi 80 defa ihlal ettiler
Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi bir günde 80 defa ihlal ettiğini duyurdu.
Yemen ordusu enformasyon merkezi, Husilerin, ateşkesin 5. gününde Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf ve Sada cephelerinde 80 defa ateşkesi ihlal ettiği açıklamasını yaptı.
Söz konusu illerde 7 Nisan'da 80 ihlal tespit edildiği aktarılan açıklamada bu ihlallerin, karadan saldırı düzenlemek, orduya ait noktaları ağır silahlar ya da topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, tahkimat yapmak ve cephelere insan ve silah takviye etmek şeklinde gerçekleştiği söylendi.
Yemen ordusu daha önce de Husilere benzer suçlamalar yöneltmişti.
Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükûmeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.
Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.
Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.
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