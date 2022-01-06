Bir Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Kamp sakini Filistinli gazeteci Emin Ebu Virde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı’na baskın düzenlediğini belirtti.

Ebu Virde, Filistinli direnişçilerin kampa baskın düzenleyen İsrail askerlerine silahlı karşılık verdiğini ve burada yaşanan çatışmada Filistinli genç Bakir Haşşaş’ın ağır yaralandığını kaydetti.

Haşşaş’ın, kaldırıldığı Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadığını aktaran Ebu Virde, İsrail güçlerinin kamptan çekilirken bir Filistinliyi de gözaltına aldığı bilgisini verdi.

Haşşaş’ın annesinin oğlu için feryat ettiğine dair görüntüler de sosyal medyaya yansırken, olaya ilişkin Filistin veya İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin zaman zaman Filistinlileri tutuklamak için Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda arbede veya silahlı çatışmalar yaşanıyor.