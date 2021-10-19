Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç

Halkına bağımsız bir devlet bırakmak için ömrünü adayan, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 18 yıl önce hayatını 19 Ekim'de hayatını kaybetti.

8 Ağustos 1925 Samac doğumlu olan Aliya İzzetbegoviç, ömrü boyunca Bosna Hersek’in bağımsızlığı için mücadele etti.

Avrupa’ya aldırış etmeden, bilinçli bir Müslüman toplumu inşa etmek için uğraşan İzzetbegoviç, Batı'da verdiği mücadele ile adını duyurdu.

GENÇ MÜSLÜMANLAR TEŞKİLATI KURUCUSU

Gençlik yıllarında Müslümanların eşit haklar elde etmesi amacıyla ‘Genç Müslümanlar’ teşkilatını kurdu.

İKİ DEFA HAPİS YATTI

1970'te kaleme aldığı İslam Deklarasyonu isimli kitabı ile siyasi kimliğinden önce entelektüel tarafını ortaya koydu. Kurduğu gençlik teşkilatı ve kaleme aldığı eserler nedeniyle iki kez hapis yattı.

Aliya İzzetbegoviç hapisteyken düşünmeye, fikir üretmeye, üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu. Önemli bir fikri eserden dolayı hapse atılmış olması, onun fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu.

BOŞNAKLARIN LİDERLİĞİNİ ÜSTLENDİ

1988 yılında serbest bırakılmasının ardından siyasete ilk adımını attı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Boşnakların liderliğini üstlendi.

ARKADAŞLARIYLA OMUZ OMUZA SAVAŞTI

Cephe komutanı olarak mücadele vermekten asla kaçınmadı. En yakın şahitleri de omuz omuza çalıştığı silah arkadaşları oldu.

Boşnak milletinin kimliği ve Bosna Hersek devleti onun geride bıraktığı en büyük eserlerdir.

2003'TE HAYATA VEDA ETTİ

İzzetbegoviç, savaşın ardından yapılan ilk seçimi kazandı, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı oldu. 2000 yılında rahatsızlığı nedeniyle cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı, 19 Ekim 2003'te ise hayata veda etti.

Bosna şehitlerinin yanına defnedilme arzusu yerine getirildi. Sahip olduğu mezar nişanı dahi onun mütevazı kişiliğini ortaya koyuyor. Aliya İzzetbegoviç’in mezar taşında Abdullah yani Allah'ın kulu yazıyor. Hemen altında ise Boşnakça olarak o meşhur sözüne yer verilmiş:

"Allah'a yemin olsun ki, köle olmayacağız."