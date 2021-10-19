Bild'in Türkiye düşmanı yöneticisi cinsel istismardan kovuldu
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yayınlar yapan Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında kadın çalışanlara yönelik baskı yaptığı ve tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Cinsel taciz ve mobbing yaptığı kesinleşen Reichelt'in görevine son verildi.
Almanya’nın en çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’in Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında (40), aralarında kadın gazetecilerin de olduğu en az 6 çalışanı taciz ettiği ve zorbalık yaptığı iddiaları üzerine geçtiğimiz aylarda soruşturma başlatılmıştı.
İZNE ÇIKARTILMIŞTI
Reichelt, hakkında çıkan taciz, baskı ve zorbalık iddiaları üzerine ücretsiz izne çıkarılmıştı. Hakkındaki iddialar sonrası bir mesaj yayımlayan Reihelt, “Bild ve her konudaki duruşumuz onların hoşuna gitmediği için beni yok etmek isteyenlere karşı direneceğim” ifadesini kullanmıştı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Bild’in sahibi Axel Springer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Julian Reichelt, soruşturmanın engellemeye uğramadan ilerlemesine izin vermek için genel yayın yönetmenliğinden çekiliyor. Hakkındaki suçlamalar açıklığa kavuşturulunca yönetmenlik görevlerine yeniden başlayacak" dedi.
İŞİNE SON VERİLDİ
Alman Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in işine, cinsel taciz ve mobbing gerekçe gösterilerek son verildi. Gazetenin yönetim kurulu Reichelt'in özel ve iş konularını birbirinden ayrı tutmadığını belirtti.
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