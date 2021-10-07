Biden'a kötü haber! Yüzde 38'e kadar düştü
ABD Başkanı Joe Biden''a olan halk desteğinin yüzde 38'e gerilediği ortaya çıktı.
ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Başkan Joe Biden'ın hükümeti yönetmekteki yeterliliğini sorguladığını ve Biden'a olan halk desteğinin yüzde 38'e gerilediğini ortaya koydu.
Quinnipiac Üniversitesinin 1-4 Ekim'de 1326 yetişkin üzerinde yaptığı ankete katılanların yüzde 38'i Biden'ı desteklediğini belirtirken, yüzde 53'ü ise Biden'ı desteklemediğini kaydetti.
Aynı üniversite tarafından geçen ay yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42'sinin Biden'ı desteklediği göz önüne alındığında, Biden'a halk desteğinin 4 puan gerilediği göze çarptı.
Öte yandan ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın hükümet yönetmek için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdi.
Biden'ın yüzde 50'nin üzerinde olan halk desteği oranları özellikle ağustosta alınan Afganistan'dan çekilme kararının ardından düşüşe geçmişti. Biden'ın oranlarının düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve göçmenlik politikalarının da etkili olduğu belirtiliyor.
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