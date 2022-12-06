Biden yönetimi ile Elon Musk arasındaki kriz
Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Elon Musk'ın Joe Biden'ın oğlu ile ilgili "Twitter dosyalarını" yayınlamasını "ilginç bir tesadüf" olarak nitelendirdi ve milyarderi yükselen nefret suçundan dikkat dağıtmaya çalışmakla suçladı.
Dünya 06.12.2022, 08:24 06.12.2022, 08:50
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili sorulara cevap verdi.
Jean-Pierre gazetecilere, "Bunu ilginç bir tesadüf olarak görüyoruz ve bu bir dikkat dağıtıcı hamle" dedi.
Musk'ın, Twitter dosyalarını dikkat dağıtmak için "rastgele" yayınladığını iddia etti
Jean-Pierre, "Twitter, platformlarında yükselen öfke, nefret ve anti-Semitizm hacmi ve bunun olmasına nasıl izin verdikleri hakkında çok daha gerçek ve çok ciddi sorularla karşı karşıya" dedi.
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